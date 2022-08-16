الزام العاملين في الأنشطة التجارية بـ "الترخيص الحرفي" ابتداء من يونيو 2023

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزامية خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية ابتداء من 1 يونيو 2023.

وأوضحت، أنها أصبحت أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية، وكذلك عملية إصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، بالتعاون مع برنامج الفحص المهني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل دور القطاع الخاص بأتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين.

وأوضحت، أن الترخيص الحرفي لبعض الأنشطة سيكون متطلبا أساسيا لتجديد وإصدار الرخص عبر "بلدي"، مؤكدة إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفيا بحد أدنى، بالتحقق من وجود مؤهل أو خبرة أو مهارة لتأدية أعمالهم بكفاءة، وتقديم خدمات بإتقان، وتأمين حماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع ضرر على منتج أو خدمة مقدمة، داعية أصحاب المنشآت للمسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين، حتى لا يتم إيقاف تجديد أو إصدار الرخص لمنشآتهم.

ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في (81) مهنة، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسرة عبر (خدمات الرخص الحرفية)، والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وإمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي أو إتمام دورة تدريبية، وطباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.