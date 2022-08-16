النفط يواصل التراجع مع استمرار مخاوف الركود العالمي

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.3 في المائة، إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا، أو 0.9 في المائة إلى 88.57 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المائة خلال جلساتها السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو وتقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وقال ييب جون رونج، خبير الأسواق من مجموعة آي.جي، في رسالة وفقا لرويترز: "أسعار السلع في جميع المجالات تعرضت للضغط، إذ رسمت بيانات الصين الاقتصادية لشهر يوليو صورة للنمو أكثر تشاؤما مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات على الطلب".

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

