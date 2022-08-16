10.67 ألف مصنع باستثمارات 1.36 تريليون ريال .. و501 ترخيص جديد في 6 أشهر

بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي بنهاية يونيو الماضي 1.361 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع إلى 10.67 ألف مصنع، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لحزيران (يونيو) 2022. وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت 2100 رخصة بواقع 1368 رخصة محاجر مواد البناء، و510 رخص استكشاف، و167 رخصة استغلال، و31 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022 حتى نهاية يونيو بلغت 501، بحجم استثمارات يبلغ 13.7 مليار ريال، فيما بدأ 721 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 19.10 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.وتهدف النشرة إلى تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وإبراز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية. يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لإبراز التغيير الإيجابي الذي يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.