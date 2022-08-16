الأسهم السعودية ترتفع 29 نقطة بسيولة 7.9 مليار ريال .. معظم المكاسب في مزاد الإغلاق

ارتفعت الأسهم السعودية 29 نقطة ما يعادل 0.23 في المائة لتغلق عند 12543 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بـ0.48 في المائة إلى 1750 نقطة.وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، إلا أن جزءا كبيرا من المكاسب كان في فترة مزاد الإغلاق بعدما ارتفع المؤشر خلالها 18 نقطة مع تداولات بنحو ربع مليار ريال. لم تستطع السوق الإغلاق فوق 12550 نقطة، التي تشكل مقاومة للجلسة الثانية، واستمرار ذلك يعرض السوق لموجة جني أرباح، خاصة عقب ارتفاعها 13 في المائة خلال شهر.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12512نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12543 نقطة رابحا 0.23 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 12454 نقطة فاقدا 0.48 في المائة. وفي نهاية التداول، أغلق عند 12543 نقطة رابحا 29 نقطة بنحو 0.23 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة ما يعادل 935 مليون ريال، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بـ31 مليون سهم لتبلغ 192 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 11 في المائة بنحو 44 ألف صفقة عند 447 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الرعاية الصحية بنحو 1.7 في المائة، ثم الأدوية 1.4 في المائة، وحل ثالثا الخدمات التجارية والمهنية بـ0.81 في المائة. بينما تصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه 2.8 في المائة، يليه المواد الأساسية بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية مرتفعا 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 30 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه إنتاج الأغذية 14 في المائة بما يعادل مليار ريال، وحل ثالثا البنوك 9 في المائة بـ725 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نقي" بـ26 في المائة ليبلغ 86.90 ريال، يليه "معادن" 7.9 في المائة ليصل إلى 74.90 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 6.2 في المائة حيث بلغ 165 ريالا.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المواساة" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 231.20 ريال، يليه "حلواني إخوان" بـ4.2 في المائة ليبلغ 72.50 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" 3.2 في المائة مغلقا عند 20.98 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "نقي" بقيمة 844 مليون ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 571 مليون ريال، وحل ثالثا "معادن" بـ517 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية