وتصدر الأسهم المرتفعة "كير" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 114.40 ريال، يليه سهم أمواج الدولية 7.9 في المائة مغلقا عند 97 ريالا، وحل ثالثا "رؤوم" بـ 4 في المائة إلى 127.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة مياه الجوف بنحو 4.3 في المائة ليقفل عند 64.60 ريال، ثم عزم 4 في المائة حيث أغلق عند 169.80 ريال، وحل ثالثا المركز الآلي بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 95.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "كير" بقيمة 7.6 مليون ريال، ثم مياه الجوف بنحو 5.1 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بـ 2.4 مليون ريال.
«نمو» تكسب 69 نقطة بتداولات 32 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "كير" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 114.40 ريال، يليه سهم أمواج الدولية 7.9 في المائة مغلقا عند 97 ريالا، وحل ثالثا "رؤوم" بـ 4 في المائة إلى 127.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة مياه الجوف بنحو 4.3 في المائة ليقفل عند 64.60 ريال، ثم عزم 4 في المائة حيث أغلق عند 169.80 ريال، وحل ثالثا المركز الآلي بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 95.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "كير" بقيمة 7.6 مليون ريال، ثم مياه الجوف بنحو 5.1 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بـ 2.4 مليون ريال.
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