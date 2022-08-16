«نمو» تكسب 69 نقطة بتداولات 32 مليون ريال

زادت السوق الموازية «نمو» 69 نقطة بنحو 0.31 في المائة لتنهي الجلسة عند 22110 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 15 في المائة بنحو أربعة ملايين ريال لتصل إلى 32 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 24 في المائة ما يعادل 109 آلاف سهم إلى 556 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 25 في المائة بـ 519 صفقة لتصل إلى 2.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "كير" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 114.40 ريال، يليه سهم أمواج الدولية 7.9 في المائة مغلقا عند 97 ريالا، وحل ثالثا "رؤوم" بـ 4 في المائة إلى 127.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة مياه الجوف بنحو 4.3 في المائة ليقفل عند 64.60 ريال، ثم عزم 4 في المائة حيث أغلق عند 169.80 ريال، وحل ثالثا المركز الآلي بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 95.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "كير" بقيمة 7.6 مليون ريال، ثم مياه الجوف بنحو 5.1 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بـ 2.4 مليون ريال.