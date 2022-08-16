أسعار الكهرباء في أوروبا تبلغ مستوى قياسيا .. 6 أمثال السعر قبل عام

قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما يعمق أزمة الطاقة التي تهدد بدفع الاقتصاد الأوروبي إلى الركود.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سعر الكهرباء في ألمانيا ارتفع أمس 3.7 في المائة إلى 477.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة "487 دولارا" تسليم العام المقبل وهو ما يعادل ستة أمثال السعر في مثل هذا الوقت من العام الماضي، في حين زاد السعر إلى الضعف خلال الشهرين الماضيين فقط.تتحرك السوق بدافع المخاوف من اشتداد حدة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا والعجز عن توليد كميات كافية من الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل. وتراجعت القدرات الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية في فرنسا إلى مستويات بالغة الانخفاض وهو ما سيحرم البلاد من القدرة التقليدية على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة خلال الشهور المقبلة.ووصل سعر الكهرباء تسليم الغد في ألمانيا وبريطانيا إلى مستوى قياسي أيضا وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو.وفي هولندا ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية أمس 4.2 في المائة بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي. وارتفع السعر بمقدار الضعف منذ حزيران (يونيو) الماضي.