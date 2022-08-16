«سناب» توفر تجربة رقمية آمنة للمراهقين عبر خيارات الرقابة الأبوية

تعد تطبيقات الألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي والبث أكثر التطبيقات، التي يقضي المراهقون معظم وقتهم فيها أثناء وصولهم لشبكة الإنترنت، ومع ذلك لا يخلو أي تطبيق من مخاطر قد تحف المراهقين أثناء استخدامها، لذلك عملت معظم التطبيقات والشبكات على توفير خيارات الرقابة الأبوية لضمان حصول الآباء على الطمأنينة على أبنائهم أثناء الوصول لهذه التطبيقات، لذلك، أطلقت شركة سناب ميزة جديدة للرقابة الأبوية في تطبيق سناب شات Snapchat، التي توفر أدوات من شأنها مساعدة الآباء على التحكم في كيفية استخدام أبنائهم من المراهقين لتطبيق سناب شات، ومراقبة الأشخاص الذين يتحدث معهم الأطفال.

وقد أتاحت سناب شات هذه الميزة فقط لآباء المراهقين، الذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، حيث إن التطبيق ليس متاحا لمن هم دون سن 13 عاما، قبل أن تصبح أدوات الإشراف سارية المفعول، يتعين على كل من الوصي والطفل قبول دعوة من Family Centre ومن ثم سيتمكن من رؤية قائمة أصدقاء طفله الكامل، وقائمة الحسابات التي تفاعلوا معها على مدار الأسبوع الماضي، والإبلاغ عن أي إساءة محتملة لفريق الثقة والسلامة في “سناب”، إلا أنها لا تمكن من الوصول إلى محتوى الرسائل، إضافة إلى توفير وسائل حماية تجعل تقيد قدرة الغرباء على العثور على المراهقين والوصول إليهم.