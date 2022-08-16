تطبيق 1 Password .. خزنة رقمية تساعد المستخدمين على حفظ كلمات المرور للحسابات المختلفة

مع اعتماد المستخدمين على عديد من التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ينصح مختصو أمن المعلومات المستخدمين باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل من حساباتهم وبريدهم الإلكتروني وعدم استخدام كلمة المرور ذاتها لحسابات متعددة، الأمر الذي يشكل تحديا أمام المستخدمين لحفظ الكم الهائل من هذه الرموز، لذلك فهم بحاجة ماسة إلى تطبيقات إدارة كلمات المرور، وذلك لتخزين جميع بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم وغيرها من المعلومات الحساسة، وهنا يأتي دور تطبيق 1Password الذي يعد الخدمة الأفضل بالنسبة للكثيرين بتوفيره تجربة مستخدم سهلة ومميزة.ويعمل التطبيق كخزنة رقمية محمية لحفظ كلمات المرور، كما يسمح للمستخدم بتعريف إجراءات طوارئ مع كلمة مرور احتياطية واحدة يمكن من خلالها الوصول لكل كلمات المرور الأخرى الخاصة بالحسابات المختلفة.وتم تصميم الشاشة الرئيسة للتطبيق بالتركيز على سرعة التفاعل مع إمكانية تخصيصها، بما في ذلك إخفاء / إلغاء إخفاء العناصر، وإعادة ترتيبها، وتثبيت الحقول داخل عنصر معين، مثلا، إذا كان المستخدم يصل بشكل متكرر إلى تفاصيل بطاقة الائتمان، فيمكنه تثبيتها على الشاشة الرئيسة للوصول السريع، ويسهل شريط التنقل الوصول وعرض العناصر المخزنة والبحث فيها.