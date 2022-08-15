صندوق الاستثمارات وكاين انترناشونال يستثمران 900 مليون دولار في مجموعة آمان للضيافة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة كاين انترناشونال للاستثمار المتخصصة في القطاع العقاري عن استثمار 900 مليون دولار في مجموعة آمان للضيافة والسياحة.

ويهدف الاستثمار لدعم خطة التوسع لمجموعة آمان حول العالم لفنادقها وعقاراتها السكنية، حيث تؤكد الصفقة على النمو الاستراتيجي لمجموعة آمان خلال الـ 8 سنوات الماضية وتقييم الشركة إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار، وسيُسهم الاستثمار في تعزيز محفظة الفنادق والمنتجعات الحالية للمجموعة، بالإضافة الى دعم اتمام انشاء مشاريع جديدة، فضلًا عن دعم الاستحواذ على وجهات إضافية وتطويرها.

وتشمل محفظة مجموعة آمان 34 فندقًا في 20 دولة، بالإضافة إلى 9 مشاريع فندقية وسكنية أخرى قيد الإنشاء، إلى جانب نيتها في تطوير مشاريع اضافية في السعودية والولايات المتحدة واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ووجهات مختلفة في أوروبا.

وقال فلاد دورونين، مالك مجموعة "آمان" ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي: "تتمثل رؤيتينا الاستراتيجية على المدى الطويل في مواصلة تنمية اسم آمان في الأسواق الرئيسية، من خلال العقارات السكنية، وإنشاء علامة تجارية فائقة الفخامة تعمل على تحسين نمط وجودة الحياة، حيث عملنا على هذه التوجه على مدى السنوات الثمانية الماضية، مع مواصلة نمونا في المدن العالمية والوجهات المختلفة. وأضاف: إن الاستثمار الذي قدمه كلٌ من صندوق الاستثمارات العامة وشركة كاين إنترناشيونال، يعكس الثقة في مجموعة آمان، ويعزز تطورها، حيث سنعمل معًا على استمرار نمو المجموعة."

من جهته قال تركي النويصر نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة إن استثمار الصندوق في مجموعة آمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من الناحية الاستثمارية داخلياً وخارجياً. وهذا الاستثمار يتماشى مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها."

وأوضح جوناثان غولدشتاين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاين إنترناشيونال: “نحن سعداء بالاستثمار في هذه العلامة التجارية، ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة المدى مع مجموعة آمان. ومع استمرار التطور في قطاع الضيافة، نتوقع أن نرى رغبة متزايدة للزوار والمستثمرين على الاستفادة من تجارب نوعية تقدمها مجموعة آمان. ويمثل هذا الاستثمار فرصة فريدة لبناء محفظة متميزة من المواقع حول العالم".