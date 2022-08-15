مجلس إدارة "إعمار" يبحث بيع شركة "نمشي" الخميس القادم

قالت إعمار العقارية اليوم إن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الخميس لمناقشة بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء.

وسيعقد الاجتماع، الذي كشف النقاب عنه في بيان، بعد أسبوع من الإعلان عن شراء بقيمة ملياري دولار لحصة الشريك في مشروع مشترك بأحد مشاريعها العقارية.

واشترت إعمار شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية للأزياء مقابل ما إجماليه 281 مليون دولار بعد أن استحوذت أولا على حصة 51 في المائة في 2017 قبل شراء التسعة والأربعين في المائة المتبقية في 2019 .

وأوردت رويترز في أغسطس 2021 أن إعمار تدرس خيارات لبيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء.

وأعلنت إعمار الأسبوع الماضي أنها ستشتري دبي القابضة من مشروعهما المشترك دبي كريك هاربور في اتفاق بقيمة ملياري دولار يمول بالتساوي نقدا وبأسهم إعمار العقارية.

وقالت إعمار إن الصفقة ستجعل دبي القابضة، ثاني أكبر مالك للأسهم في إعمار.

وحكومة دبي هي أكبر مساهم في إعمار وتملك حصة 24 في المائة من خلال صندوقها السيادي للثروة.