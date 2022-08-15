البحرين: 88 مليون دولار فائض الميزانية في النصف الأول

قالت وزارة المالية البحرينية اليوم إن البحرين سجلت فائضا في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار في الفترة نفسها العام الماضي.

ووفقا لرويترز بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.698 مليار دينار، بزيادة 52 في المائة مقارنة مع النصف الأول في 2021، بينما ارتفع مجمل النفقات اثنين في المائة إلى 1.665 مليار دينار.

وفي وقت سابق، توقعت البحرين انخفاضا كبيرا في عجز الميزانية للنصف الأول من 2022 بفضل صعود أسعار النفط.