الأسهم الأمريكية تهبط بفعل مخاوف التباطؤ الصيني

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على تراجع على غرار الأسواق العالمية بعد بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي عند بدء التداول 50.35 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 33710.70 نقطة.

ووفقا لرويترز بدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته على تراجع 10.78 نقطة، أو 0.25 في المائة، إلى 4269.37 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 50.56 نقطة، أو 0.39 في المائة، إلى 12996.63 نقطة.

