الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف وسط انخفاض أرامكو 0.9 %

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على تراجع بعد أربع جلسات من المكاسب، ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من هبوط أسهم الطاقة والبنوك.

وبنهاية جلسة اليوم تراجع المؤشر العام 16 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12530 نقطة وسط سيولة 6.94 مليار ريال

وتركزت السيولة على أسهم بترو رابغ وأرامكو السعودية وكذلك دار الأركان، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 223.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 402.7 ألف صفقة.

وتراجعت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.9 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق، ويأتي ذلك رغم إعلان الشركة أرباحا قياسية خلال الربع الثاني والتي بلغت 181.6 مليار ريال وبنسبة نمو 90 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 128 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم طباعة وتغلق المرتفع 9.6 في المائة، ليسجل السهم ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي ويغلق عند أعلى مستوى في 5 أشهر وسط تداولات مكثفة.

كذلك صعدت أسهم رعاية 7.3 في المائة، في حين كسبت أسهم "ام آي اس" ويروج للتأمين أكثر من 5 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 76 شركة تصدرها أسهم البحر الأحمر والمواساة بعد تراجعهما 4.7 في المائة، تلاه سهم بترو رابغ المتراجع 4 في المائة ويأتي التراجع رغم إعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثاني تجاوز 1.38 مليار ريال وهي تزيد بـ 93 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2021