الناصر: أرامكو على استعداد لزيادة إنتاج النفط إلى أقصى حد

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا .

وقال الناصرعن الأرباح إن الطلب العالمي على النفط في حالة جيدة، وإن تخفيف الصين لقيود كوفيد والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب بحسب رويترز.

وقال الناصر إن هناك طلبا قويا مع قدرة فائضة محدودة للغاية في الوقت الحالي مكررا الدعوة إلى مزيد من الاستثمار العالمي في قطاع الهيدروكربونات لتلبية الطلب في المستقبل.

وقال "نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو الحاجة أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا".