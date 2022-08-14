السعودية : المدفوعات الإلكترونية تتجاوز نظيرتها النقدية خلال 2021

لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداما من قبل الأفراد في المملكة، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ ولأول مرة لتبلغ 57 % في 2021، من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36 % في 2019.

جاء ذلك في تقرير ​أصدره البنك المركزي السعودي، عن نتائج دراسة موسعة لاستخدام وسائل الدفع في المملكة خلال 2021، والتي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى كافة القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية 2030".

كم أظهر التقرير، تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44 % في 2019 إلى 62 % في 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكلت 94 % من إجمالي العمليات.

وبلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 % لعام 2021، مقارنة بـ 51 % في 2019، بنمو 65 %خلال عامين. كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، بإتمام جميع عمليات الدفع، سواء كانوا أفرادا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية.