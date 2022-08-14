"سناب شات" يطلق خاصية "فاميلي سنتر" لتعزيز حماية الأطفال

طورت شركة تطبيق المحادثة سناب شات أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة أوسع لكيفية استخدام أطفالهم الصغار للتطبيق دون انتهاك خصوصية الأطفال، وتسمى "فاميلي سنتر" وستتيح للآباء رؤية قائمة أصدقاء أطفالهم ومن يتواصلون معهم، لكن لن تعرض محتوى المحادثات بين الأطفال وأصدقائهم.

في الوقت نفسه يحتاج تفعيل هذه الخاصية لوجود الآباء على قائمة أصدقاء أطفالهم على التطبيق، حتى يمكنهم التواصل وإنشاء "فاميلي سنتر"، والتي سيتمكن من خلالها الآباء من الإبلاغ بطريقة سرية عن أي حسابات تتواصل مع اطفالهم وتثير قلقهم.

وقالت الشركة في بيان "خاصية فاميلي سنتر مصممة لتعكس طريقة تفاعل الآباء مع أطفالهم في الحياة الفعلية، حيث يعرف عادة الآباء أصدقاء أطفالهم، ومتى يدخلون في علاقات، لكنهم لا يتنصتون على محادثاتهم الخاصة".

وأضافت "لكي نطور هذا التطبيق تعاونا مع عدد من الأسر ليفهموا احتياجات الآباء والأطفال، ومعرفة رؤية كل شخص للفارق بين الرقابة الآبوية وحماية الخصوصية للأطفال"

وأشارت إلى أن المطورين تواصلوا مع خبراء أمن البيانات والإنترنت والسلامة للاستفادة من أرائهم لتطوير مجموعة من الأدوات التي تعكس ديناميكيات العلاقات الفعلية بين الأباء والأبناء وتعزيز الثقة بين الجانبين.

وأكدت أنها تتيح مجموعة واسعة من الموارد والمصادر التي تساعد الآباء والأطفال بإجراء محادثات صريحة حول الاستخدام الآمن للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي وأنها ستواصل إضافة مزيد من الخصائص لخدمة "فاميلي سنتر" الشهور المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة تتيح للآباء التحكم في المحتوى.