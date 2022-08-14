"واتسآب" يكشف عن قواعد خصوصية جديدة .. أهمها إخفاء وضع "متصل"

طور تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب، قواعد جديدة للخصوصية تتيح للمستخدم الخروج من مجموعات المحادثة دون وصول إشعارات للآخرين، مع إمكانية تحديد المستخدمين الذين يمكنهم رؤية المستخدم عندما يكون في وضع اتصال بالتطبيق.

وكجزء من تحديثات التطبيق التي تم إطلاقها خلال الشهر الحالي، سيكون بمقدور المستخدم مع المستخدمين الآخرين التقاط صور للرسائل التي يتم إرسالها وفق خاصية "عرض لمرة واحدة"، والتي تضمن اختفاء الرسالة بمجرد استلامها وقراءتها من جانب المستخدم الآخر.

ويجري حاليا اختبار خاصية حظر التقاط صورة للرسالة، بحسب تطبيق واتسآب المملوك لمجموعة ميتا المالكة لشبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مضيفة أنها ستطلق الخاصية الجديدة في وقت قريب.

يذكر أن المستخدم عندما يخرج من مجموعة محادثة على واتسآب، يظهر إشعار للآخرين يخبرهم بمغادرته، في حين يمكن للمستخدم تعطيل هذه الخاصية فلا تظهر رسالة لدى الآخرين، فإنه لا يستطيع حتى الان الاتصال بالإنترنت وبدء استخدام التطبيق دون أن يظهر أنه متصل لدى الآخرين.

ويشير بعض النشطاء للمخاوف من تقنيات التشفير المستخدمة في واتسآب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف المحافظة على سرية وخصوصية المحادثات، يمكن أن تسمح لممارسي الأنشطة الإجرامية على هذه المنصات بالهرب من الملاحقة والرصد.