كيف حالة بنك إنجلترا بعد بوريس؟ «1 من 2»

يصبح أداء وتفويض بنك إنجلترا قضيتين محوريتين في التنافس على خلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين، وبالتالي رئيسا لوزراء المملكة المتحدة. لكن مع المراجعات الأخيرة للبنوك المركزية الرائدة الأخرى التي تقدم قليلا من التوجيه وسط ارتفاع التضخم اليوم، فقد يكون من المنطقي إحياء فكرة قديمة لإصلاح السياسة النقدية.

ليس من المستغرب أن يكون أداء بنك إنجلترا موضع تساؤل، بالنظر إلى هدف التضخم السنوي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة. مع بلوغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حاليا 9.4 في المائة، ومن المتوقع أن يتجاوز 13 في المائة في وقت لاحق من هذا العام، فمن الواضح أن شيئا ما قد حدث بشكل خاطئ. لكن بعض المرشحين لقيادة حزب المحافظين، ولا سيما المرشحة الأوفر حظا، ليز تروس، ذهبوا إلى أبعد من مجرد انتقاد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بسبب إبعاده عن الكرة. يتحدثون عن تغيير أهداف بنك إنجلترا، أو حتى تغيير وضعها. تعهدت تروس بتغيير تفويضها لتشديد تركيزها على التضخم، وسأل أحد مساعديها عما إذا كان بنك إنجلترا "مناسبا للغرض من حيث استقلاليته الإقصائية الكاملة عن أسعار الفائدة".

لا، لا أعرف ماذا يعني ذلك أيضا، لكن يبدو أنه يمثل تهديدا. تحدث آخرون عن كونهم "أكثر توجيها في تحديد" تفويض بنك إنجلترا "واقترحوا أن بعض التضخم السائد اليوم نتج عن النمو في المعروض النقدي. وهذا يلمح إلى إمكانية إعادة إدخال أهداف عرض النقود، التي كانت رائجة في ظل حكومة مارجريت تاتشر في أوائل الثمانينيات.

لقد كانت لدي الوظيفة الرائعة "كمسؤول السياسة النقدية" في وزارة الخزانة في تلك الأيام البعيدة عندما حددت الحكومة أسعار الفائدة لتلبية أهداف نمو عرض النقود. لم تسر الأمور على ما يرام. لقد جربنا إجراءات عدة مختلفة آنذاك، لكن لم يكن أي منها موثوقا به. أثبت هذا صحة قانون "تشارلز" جودهارت: عندما يصبح الإجراء هدفا، يتوقف عن كونه مقياسا جيدا.

على الرغم من عدم وجود بديل واضح لنظام استهداف التضخم في بنك إنجلترا، الذي يعمل منذ 1997، يبدو من المرجح إجراء نوع من المراجعة. في الواقع، يعد بنك إنجلترا غير معتاد بعض الشيء بين البنوك المركزية الغربية الرائدة، لأنه لم يخضع "للمراجعة" في الأعوام الأخيرة. بنك كندا، على سبيل المثال، يخضع لمثل هذا التمرين كل خمسة أعوام. تركت المراجعة الأخيرة، في نهاية 2021، هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك، على الرغم من الصياغة الجديدة حول التركيز الذي يجب على صانعي السياسة وضعه على البطالة.

في نيوزيلندا، من ناحية أخرى، تم تغيير حوكمة البنك المركزي بشكل كبير العام الماضي. ستتخذ لجنة، بدلا من الحاكم الذي كان يعمل بمفرده، قرارات السياسة النقدية، وسيولي البنك مزيدا من الاهتمام لأسعار المساكن. وبالمثل، أطلقت حكومة حزب العمال الأسترالية الجديدة أخيرا مراجعة خارجية لتفويض بنك الاحتياطي. أهم بنكين مركزيين غربيين ـ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ـ لم يعانيا أي شيء غير لائق مثل التقييم الخارجي، وقد سمح لكليهما بتأدية واجباتهما... يتبع.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2022.