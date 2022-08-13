فجوة النقد الأجنبي في مصر تضاءل إلى 400 مليون دولار في يوليو

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم السبت إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير شباط.

شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير شباط، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أمانا. وقال وزير المالية محمد معيط في يونيو حزيران إن أكثر من 90 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تخارجت بعد الغزو.

لكن نجم قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الشهر الماضي شهد تراجعا في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن "تنظيم الواردات"، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية.

كما استبعد أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا