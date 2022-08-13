مصر: لا صحة لاستقالة محافظ البنك المركزي من منصبه

أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

وقال نجم إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك