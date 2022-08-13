مستشار البيت الأبيض: الهجوم على الروائي سلمان رشدي كان مروعا

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن الهجوم على الروائي سلمان رشدي، الذي طُعن في الرقبة والبطن على المسرح خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الجمعة، كان مروعا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأمريكية جميس أوكالاجان إن الكاتب سلمان رشدي يخضع لجراحة بعد تعرضه لهجوم. وتعرض رشدي لهجوم في إحدى الفعاليات في ولاية نيويورك وتردد أنه أصيب بطعنة في رقبته.

وقال أوكالاجان إن الشرطة تعتقد في هذه المرحلة إن المهاجم تحرك بمفرده لكنها تجري تحقيقا في هذا الشأن للتأكد. وتم ضبط حقيبة ظهر في مكان الهجوم وتسعى الشرطة لاستصدار مذكرات تفتيش. واعتقلت الشرطة مشتبها به فور وقوع الهجوم. وقال وكيل أعماله إنّه وُضِع على جهاز التنفس الاصطناعي بحسب مانشرته الفرنسية .

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وكيله، أندرو ويلي، قوله إنّ "الأنباء ليست جيّدة" وإنّ "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطّعن والتلف".

وعرّفت الشرطة عن المشتبه فيه على أنّه هادي مطر (24 عامًا) من فيرفيلد في نيوجيرزي، في حين لم تّتضح دوافعه حتّى الآن.

وبرز اسم سلمان رشدي بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" في عام 1988، التي أثارت احتجاجات وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من إيران.