برشلونة يبيع حصة في شركة تابعة له مقابل 100 مليون يورو

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم أنه باع حصة تبلغ 24.5 في المائة من شركة الانتاج السمعي والبصري التابعة له إلى شركة أورفيوس ميديا مقابل 100 مليون يورو (102.93 مليون دولار). وتأتي عملية البيع في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتوفير أموال لتسجيل لاعبين جدد.

وكان برشلونة باع حصة أخرى في نفس الشركة تبلغ 25 في المائة إلى شركة سوسيوس للخدمات الرقمية الشهر الماضي أيضا بحسب رويترز .

وقال برشلونة في بيان "من خلال هذا الاستثمار يظهر الشركاء في باركا ستوديوز الثقة في قيمة المشروع وفي مستقبل المحتوى الرقمي في المجال الرياضي".