مسؤول في البنك المركزي: أسعار الفائدة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع للوصول بالتضخم إلى 2%

قال توماس باركن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ولاية ريتشموند اليوم الجمعة إنه يريد رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وسيراقب البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد حجم الزيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للمجلس في سبتمبر أيلول.

وأبلغ باركن شبكة سي.إن.بي.سي. التلفزيونية "أود أن أرى فترة من السيطرة على التضخم، وحتى نفعل ذلك، أعتقد أننا سنضطر إلى نقل الأسعار إلى منطقة مُقيدة"، مضيفا أنه يود بقاء التضخم عند الهدف الذي وضعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة "لبعض الوقت"، وذلك بحسب رويترز.