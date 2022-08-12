انخفاض أسعار الواردات الأمريكية لأول مرة في 7 أشهر

قالت وزارة العمل اليوم إن أسعار الواردات الأمريكية سجلت أول انخفاض لها في سبعة أشهر في يوليو ، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية. وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4 % ، وهي نسبة أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3 % في يونيو . ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020. وخلال 12 شهرا حتى نهاية يوليو ، زادت أسعار الواردات 8.8 % بعد ارتفاعها 10.7 % في يونيو .

ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو ، بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3 % في يونيو . كما انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل تراجع تكاليف الطاقة بحسب رويترز .



