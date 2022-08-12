التحكيم الرياضي: قرار قضية الهلال والنصر ومحمد كنو نهاية الشهر الحالي

أكد مركز التحكيم الرياضي أن إصدار القرار في قضية النصر والهلال ومحمد كنو سيكون بعد إغلاق باب المرافعات في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.



وأوضح المركز أن سبب التأخير في البث بقرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو ، الحرص على منح الأطراف الثلاثة الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم.



وذكر مركز التحكيم أنه تم تحديد موعد لعقد جلسة الاستماع للأطراف لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع واصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.