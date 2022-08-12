إنفاذا لتوجيه ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور المنطقة الجنوبية

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار برنامج «معًا» الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.

وبدأ زيارته بجولة شملت مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية ، حيث اطّلع على التجهيزات الخاصة بمركز السكري، ومركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب، كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية واستمع إلى ملاحظاتهم.

بعد ذلك، افتتح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، المعمل الرقمي للأسنان والذي تم تصميمه بأحدث التقنيات الرقمية ليقدم خدمات متقدمة للمراجعين، ثم دشّن خدمة البريد الدوائي والتي توفر خدمات مميزة لمراجعي المستشفى وتختصر الكثير من الوقت والجهد.

وخلال الجولة، زار مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.



