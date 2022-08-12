"إحسان" تلغي الحد الأدنى وتتيح التبرع المفتوح لخدمتي تيسرت وفرجت

طوّرت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" فرص التبرع لخدمتي تيسّرت وفُرجت، من خلال إلغاء الحد الأدنى السابق للتبرع لهما وإتاحة التبرع المفتوح للحالات المدرجة في المنصتين تبدأ من ريال واحد فما فوق، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بالمنصة، سعياً في تعزيزًا قيم البذل والعطاء،واستكمالًا في تمكين جميع شرائح المجتمع من التفاعل مع الحالات الأكثر احتياجًا.

وتُعنى خدمة تيسّرت في تسديد مديونيّات المواطنين المُعسِرين ممّن صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي، فيما تعرض خدمة فُرِجت فرص التبرع الخاصة بسجناء الحقوق المالية للمساهمة بالتفريج عنهم وتعجيل عودتهم إلى أهاليهم؛ حيث جرى تخفيض الحد الأدنى للتبرع من 50 ريالًا لخدمة تيسّرت و10 ريالات لخدمة فُرجت، إلى ريالٍ للخدمتين، سعيًا إلى توسيع قاعدة المشاركة في أعمال الخير وتمكين المُتبرعين من المساهمة فيها تبعًا لقدرتهم المالية وما تجود به أنفسهم.

يُشار إلى أن إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) تخطّى مليارين و 534 مليون ريالًا مُنذ تدشين المنصة في مارس 2021م، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و 869 ألف مستفيدًا ومستفيدة.