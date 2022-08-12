إثيوبيا تكمل المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة

أكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصب السودان ومصر.

وقال أبيي في خطاب تلفزيوني من موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير في شمال غرب البلاد الذي يعدّ الأكبر من نوعه في إفريقيا وفقا لفرانس برس: "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".