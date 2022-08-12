المزارعون الألمان يحذرون من خسارة 40% من المحاصيل 

حذر المزارعون الألمان من احتمال حدوث خسائر كبيرة في المحاصيل خلال الأشهر المقبلة في الوقت الذي يكافحون فيه لمواجهة الجفاف وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال يواخيم روكفيد، رئيس اتحاد المزارعين الألمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "في الوقت الحالي نكافح على عدة جبهات، أسعار الأسمدة أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه قبل عام، وتكاليف الطاقة أعلى بمرتين، وزادت تكاليف العلف، إذا لم تمطر باستمرار في وقت قريب، فسيكون هناك مخاطر بخسائر في المحاصيل تتراوح نسبتها بين 30 و40%".

وذكر روكفيد أنه رغم أن حصاد الحبوب يمتد على مدار هذا العام، فإن حصاد محاصيل الخريف، مثل البطاطس وبنجر السكر، لا يزال معلقا، مشيرا إلى أنه لا يرى استبعاد احتمال استمرار ارتفاع أسعار المحاصيل التي سيجري حصادها في الخريف على وجه الخصوص.

وأضاف روكفيد قائلا: "بطبيعة الحال، تضع حالة الطقس بوجه عام ضغطا على مزارعنا، هناك بعض الأراضي بنية اللون وجافة لدرجة أن لا شيء ينمو فيها مجددا على الإطلاق".

وقال روكفيد إن القطاع الزراعي في ألمانيا يستعد لفصول صيف أكثر جفافا وحرارة بأساليب تحافظ على المياه والتربة، وأضاف: "ولكن في نهاية المطاف يُخشى أنه بسبب تغير المناخ لن نتمكن من الوصول إلى مستوى حصاد التسعينيات في المستقبل".

