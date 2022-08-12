شركات الرعاية الصحية تنعش الأسهم الأوروبية

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب عند بداية تعاملاتها اليوم بعد أن قادت سانوفي وجلاكسو سميثكلاين انتعاشا في أسهم قطاع الرعاية الصحية، ويستعد المؤشر ستوكس 600 الرئيسي لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع سهم سانوفي 1.6 في المائة بينما صعد سهم جلاكسو سميثكلاين 3.0 في المائة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن دعوى أمريكية تركز على عقار لحرقة المعدة بسبب احتمال احتوائه على مادة مسرطنة.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية في أوروبا 0.4 في المائة، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة.

ووفقا لرويترز ارتفع المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد في المائة إذ أدت قراءة التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لتهدئة القلق إزاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.