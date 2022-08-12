انكماش الاقتصاد البريطاني 0.6% خلال يونيو و 0.1% في الربع الثاني

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.6 في المائة على أساس شهري خلال يونيو و0.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى انكماش نسبته 1.3 في المائة في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات تراجعت 0.5 في المائة خلال الشهر، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وكان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو متوقعا بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.