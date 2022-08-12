نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر وسهم "سوفت بنك" يقفز 5.55%

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أشهر اليوم الجمعة، بقيادة أسهم مجموعة سوفت بنك وغيرها من الشركات ذات الثقل في قطاع التكنولوجيا، حيث أثارت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا في رفع أقل حدة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وعززت الإقبال على المخاطرة.

وقفز المؤشر نيكي 2.62 في المائة إلى 28546.98 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير. وارتفع المؤشر، الذي سجل أكبر مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، 1.32 في المائة خلال الأسبوع محققا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.04 في المائة إلى 1973.18 نقطة وصعد 1.34 في المائة خلال الأسبوع.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس بسبب عطلة محلية. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير في يوليو مقارنة بيونيو، مما حفز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب (رويترز) قال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول: "السوق اليابانية أقوى اليوم مما كنت أتوقع، تم القضاء على أحد أسباب عدم شراء الأسهم بعد أن أكد المستثمرون تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة".

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 5.55 في المائة مقدما أكبر دفعة للمؤشر نيكي بعد أن قالت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إنها ستحقق مكاسب بقيمة 34.1 مليار دولار من خلال تقليص حصتها في مجموعة علي بابا القابضة.

وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.53 في المائة وارتفع سهم فانوك لصناعة الروبوتات 5.89 في المائة.

وزاد سهم هوندا موتور 3.82 في المائة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بفضل ضعف الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.