355.5 ألف طلب تنفيذ لـ «سندات لأمر» في المملكة خلال عام .. بارتفاع 7.4 %

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ(سند الأمر)، نحو 355.492 دعوى خلال العام الهجري الماضي، وذلك بارتفاع 7.4 في المائة مقارنة بعام 1442 هـ.وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ(سند لأمر) 57.5 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ.وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض بالنسبة الكبرى من هذه الطلبات بـ147926 طلبا بنسبة 41.6 في المائة، تليها منطقة مكة بـ77407 دعاوى، والمنطقة الشرقية بـ44665 دعوى.ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة جازان 16212 دعوى، تليها منطقة عسير بـ14773 دعوى، ومنطقة المدينة المنورة بـ15244 دعوى، والقصيم بنحو 9926 طلب تنفيذ.فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة تبوك 9716 طلبا، ونجران 5529 طلبات، وحائل 4708 طلبات، والحدود الشمالية 4033 طلبا، وأخيرا منطقة الجوف 3481 طلبات. فيما جاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ1873 طلبا.إلى ذلك، عقدت محاكم المملكة أكثر من 5.48 مليون جلسة مابين مرئية وكتابية - عن بعد – من خلال خدمة "التقاضي الإلكتروني"، منذ بداية الخدمة.وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت -عن بعد - خلال الفترة نفسها أكثر من مليوني حكم.وتحافظ خدمة "التقاضي الإلكتروني" على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.ويجري عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الكتابي" الذي يمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.وأما النوع الآخر من الخدمة فهو "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.