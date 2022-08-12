مع سوء الأوضاع .. ألمانيا تواجه تبعية الغاز الروسي بخط أنابيب برتغالي - إسباني - فرنسي

تعتزم الحكومة الألمانية إنشاء خط أنابيب غاز من البرتغال وإسبانيا عبر فرنسا وصولا إلى وسط أوروبا، من أجل تطوير مصادر جديدة للطاقة، وسط تعثر الواردات الروسية.وقال شولتس خلال مؤتمر في العاصمة برلين أمس، إنه كان يجب بناء مثل هذا الخط من قبل وإنه يتم افتقاده حاليا، وفقا لـ"الألمانية".وتابع أنه يمكن لهذا الخط حاليا القيام "بإسهام كبير من أجل تخفيف العبء وإحداث انفراجة في وضع الإمداد" بالغاز، وأوضح أنه لهذا السبب، دعا نظراءه في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وكذلك أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مباشرة مثل هذا المشروع".وتم وقف مشروع "ميد كات" لتوصيل خط أنابيب غاز من إسبانيا إلى جنوب فرنسا قبل بضعة أعوام، لأنه تم النظر إليه حينها على أنه غير اقتصادي في ظل توافر الغاز الطبيعي الأرخص من روسيا. لكن شولتس صرح بأن هذا الخط يمكن أن يسهم حاليا في تخليص أوروبا من التبعية للغاز الروسي، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.وأعرب شولتس عن اقتناعه بأن بلاده ستتخطى أزمة الغاز الطبيعي. وقال في اجتماع في بلدية ميشيندورف بولاية براندنبورج، قرب العاصمة برلين: "نحن نستعد لحقيقة أن الأوضاع قد تسوء للغاية".وفي ظل احتمال توقف ألمانيا عن تلقي شحنات الغاز الروسي، أكد أنه لذلك تم اتخاذ قرارات بعيدة المدى للغاية، وأضاف: "الأوضاع قد تصبح حرجة، لكن ألمانيا لديها الفرصة لتخطي هذا الوضع الصعب".وبسبب التوترات المحيطة بحرب روسيا في أوكرانيا وما ينتج عنها من عقوبات غربية، خفضت موسكو شحنات الغاز الطبيعي إلى عديد من الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا.ولفت شولتس إلى بناء خطوط أنابيب على السواحل الشمالية لألمانيا وتشييد محطات غاز طبيعي مسال وملء منشآت تخزين الغاز كأمثلة على الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية استعدادا لمواجهة هذا الوضع.إلى ذلك، وصل مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية لفصل الشتاء، تقريبا إلى الهدف الأول، وهو 75 في المائة، على الرغم من انخفاض التدفقات من روسيا.وكشف مشغلو تخزين الغاز الأوروبيون أمس، أن مستوى الملء بلغ 73.7 في المائة الثلاثاء، وزاد المستوى بمقدار 0.55 نقطة مئوية عن اليوم السابق، وفقا لـ"الألمانية".ومنذ الجمعة، ارتفع المستوى بأكثر من 0.5 نقطة مئوية يوميا، رغم انخفاض المعروض من روسيا بشكل كبير.ويتم دائما إعلان المستوى بتأخير يومين، كما تنص قواعد جديدة على أن مرافق التخزين الألمانية يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 75 في المائة على الأقل في أول سبتمبر. وفي أكتوبر، يجب أن تكون المرافق ممتلئة بنسبة 85 في المائة على الأقل وبنسبة 95 في المائة على الأقل في أول نوفمبر.وسجلت أكبر منشأة ألمانية للتخزين، في ريدين بولاية سكسونيا السفلى، امتلاء بنسبة 51.5 الثلاثاء. وتعوض منشآت التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تعد نوعا من نظام التخزين المؤقت لسوق الغاز.