الأسهم السعودية تتخطى المسار العرضي .. تجاوز متوسط 100 يوم يعزز الزخم الإيجابي

ارتفعت الأسهم السعودية 99 نقطة، ما يعادل 0.8 في المائة لتغلق عند 12530 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 بنحو 13 نقطة 0.79 في المائة إلى 1746 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، وحافظت السوق على وتيرة الارتفاع نفسها، بعدما تجاوزت المسار العرضي، الذي سيطر على السوق خلال الفترة القليلة الماضية.

ستواجه السوق مقاومة عند متوسط 100 يوم عند 12550 نقطة، وتجاوزها يعزز من الزخم الإيجابي، ما يدفع بالسوق لمستويات 12850 نقطة، بينما الدعم عند 12200 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 12530 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12538 نقطة رابحا 0.86 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12530 نقطة كاسبا 99 نقطة بنحو 0.8 في المائة. وارتفعت السيولة 19 في المائة، ما يعادل 1.3 مليار ريال، لتصل إلى ثمانية مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 20 في المائة، ما يعادل 35 مليون سهم لتصل إلى 213 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 9 في المائة بنحو 37 ألف صفقة عند 440 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 0.89 في المائة، ثم الاستثمار والتمويل 0.55 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل، ما يعادل 0.52 في المائة. بينما تصدر المرتفعة قطاع الطاقة 2.3 في المائة، يليه المواد الأساسية بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا تجزئة الأغذية مرتفعا 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 26 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه البنوك 15 في المائة، ما يمثل 1.2 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بـ 547 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا معادن بـ 9.9 في المائة ليبلغ 70.60 ريال، يليه المتحدة للتأمين 9.8 في المائة ليصل إلى 11.36 ريال، وحل ثالثا سهم أمانة للتأمين بنحو 8.6 في المائة، حيث بلغ 13.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ساكو" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 37.90 ريال، يليه ريدان بـ 3.5 في المائة ليبلغ 14.88 ريال، وحل ثالثا سهم ذيب 2.9 في المائة مغلقا عند 66 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم معادن بقيمة 665 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 588 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ 374 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية