إحالة أصحاب معرفات على "تويتر" إلى "النيابة العامة" لتأثيرهم على أسهم 18 شركة

أعلنت هيئة السوق المالية، ضبط معرفين لحسابين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (@Nawafmsz)، و (@Mnawafms) تبين ارتكابهما سلوكيات يشتبه في مخالفتها للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق من خلال نشر تغريدات تتضمن الترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم (18) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وبمباشرة الهيئة، إجراءات الضبط والاستدلال وتحليل التغريدات المنشورة من معرفي الحسابين المشار إليهما أعلاه، فقد تبين الاشتباه بأن تلك التغريدات كانت بهدف التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة أصحاب المعرفين المشار إليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.

(تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه)