ألمانيا: مستوى تخزين الغاز يصل إلى الهدف الأول 75%

وصل مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية من أجل فصل الشتاء تقريبا إلى الهدف الأول، وهو 75%، على الرغم من انخفاض التدفقات من روسيا.

وكشف مشغلو تخزين الغاز الأوروبيون اليوم أن مستوى الملء بلغ 73.7% يوم الثلاثاء. وزاد المستوى بمقدار 0.55 نقطة مئوية عن اليوم السابق.

ومنذ يوم الجمعة، ارتفع المستوى بأكثر من 0.5 نقطة مئوية يوميا على الرغم من انخفاض المعروض من روسيا بشكل كبير.

ويتم دائما إعلان المستوى بتأخير يومين، وفقا لما ذكرت الألمانية.

وتنص قواعد جديدة على أن مرافق التخزين الألمانية يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 75% على الأقل في أول سبتمبر. وفي أول أكتوبر، يجب أن تكون المرافق ممتلئة بنسبة 85% على الأقل وبنسبة 95% على الأقل في أول نوفمبر.

وسجلت أكبر منشأة ألمانية للتخزين، في ريدين بولاية سكسونيا السفلى، امتلاء بنسبة 51.5% يوم الثلاثاء.

وتعوض منشآت التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تعد نوعا من نظام التخزين المؤقت لسوق الغاز.