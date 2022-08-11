إصدار 90 ترخيصا صناعيا باستثمارات 2 مليار ريال خلال يونيو

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 90 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر (يونيو) الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ 18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ 12 ترخيصًا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ 501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.675 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعًا.

وبين أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (يونيو)، بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدًا أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44%، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22%، في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 6.67%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56%.

وأفاد تقرير المركز أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 101 بحجم استثمارات يبلغ 2.6 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ21 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ 17 مصنعًا، في حين جاءت مصانع المطاط واللدائن بـ 14 مصنعًا، تليها مصانع المواد الكيميائية بـ 12 مصنعًا، وأخيرًا مصانع المعادن المشكلة بـ 10 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر (يونيو) الماضي بنسبة 93.07%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 3.96%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 2.97%.

ولفت إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 11 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ 32 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 26، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 14 ترخيصًا، فيما استحوذت منطقة الرياض أيضًا على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ 26 مصنعًا تليها المنطقة الشرقية بـ 24، ثم منطقة القصيم بـ 14 مصنعًا.

وأشار تقرير المركز إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع الصناعي خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 5.706 وظائف، منها 3.245 وظيفة للسعوديين، و2.461 للوافدين.

