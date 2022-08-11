التجارة الإلكترونية في روسيا ترتفع بأكثر من 50% في النصف الأول

أفادت رابطة شركات التجارة عبر الإنترنت اليوم أن حجم التجارة الإلكترونية في روسيا قفز بأكثر من 50% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 ، ووصل إلى 2.2 تريليون روبل (36.4 مليار دولار) بحسب وكالة "تاس" الروسية وقالت الرابطة أن هذا المبلغ هو ما أنفقه الروس على شراء السلع عبر المنصات الروسية والأجنبية.

وجاءت الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المركز الأول من بين السلع التي تم شراؤها عبر الإنترنت بنسبة 22% من إجمالي حجم هذه التجارة، يليها الأثاث والسلع المنزلية بنسبة 17.7 %، والملابس والأحذية بنسبة 13.9 % ، والأغذية بنسبة 13.5% ، ومنتجات التجميل والصحة بـ 7.5 % .