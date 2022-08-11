الأسهم الأوروبية تعزز مكاسب الجلسة السابقة

بدأت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع لتعزز مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات دلائل على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، في حين صعدت أسهم شركة التأمين الهولندية إيجون بعدما رفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد أفضل جلسة له منذ ما يقرب من أسبوعين أمس الأربعاء نتيجة الرهانات على أن بيانات التضخم ستشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على التروي في رفع أسعار الفائدة.

وبحسب (رويترز) قفز سهم إيجون 7.5 في المائة لتتصدر مؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت توقعاتها لتوليد رأس المال التشغيلي للعام بأكمله والتدفق النقدي الحر في 2021-2023.

وزاد مؤشر قطاع التأمين الأوروبي 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة وكان من بين أكبر الرابحين.

كما ارتفعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين 1.3 في المائة بعد أن أعلنت عن زيادة أفضل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.