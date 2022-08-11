"دانة غاز" تربح 407 ملايين درهم خلال النصف الأول

أعلنت "دانة غاز" الإماراتية، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 82% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ليصل إلى 407 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح معدّلة بقيمة 225 مليون

درهم حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول من 2021 بعد استثناء قيد مخصصات انخفاض قيمة الأصول الذي تم عكسه في النصف الأول من عام 2021 بحسب الألمانية .

ووفق بيان نشرته الشركة جاء نمو ربحية دانة غاز خلال النصف الأول مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كردستان العراق.