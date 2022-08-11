وتصدر الأسهم المرتفعة نسيج للتقنية بنحو 5 في المائة ليغلق عند 98 ريالا، يليه جاهز 4 في المائة مغلقا عند 1010 ريالات، وحل ثالثا بنان 3.6 في المائة إلى 54.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة كير بنحو 13 في المائة ليقفل عند 104 ريالات، ثم رؤوم 8.5 في المائة ليغلق عند 134 ريالا، وحل ثالثا سهم تدوير بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 72 ريالا. وكان الأعلى تداولا كير بقيمة أربعة ملايين ريال، ثم أسمنت الرياض بـ 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا مياه الجوف بتداول 2.8 مليون ريال.
«نمو» تضيف 28 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة نسيج للتقنية بنحو 5 في المائة ليغلق عند 98 ريالا، يليه جاهز 4 في المائة مغلقا عند 1010 ريالات، وحل ثالثا بنان 3.6 في المائة إلى 54.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة كير بنحو 13 في المائة ليقفل عند 104 ريالات، ثم رؤوم 8.5 في المائة ليغلق عند 134 ريالا، وحل ثالثا سهم تدوير بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 72 ريالا. وكان الأعلى تداولا كير بقيمة أربعة ملايين ريال، ثم أسمنت الرياض بـ 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا مياه الجوف بتداول 2.8 مليون ريال.
أضف تعليق