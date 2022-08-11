«نمو» تضيف 28 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال

أضافت السوق الموازية «نمو» 28 نقطة مسجلة ارتفاعا بنحو 0.13 في المائة لتنهي الجلسة عند 22227 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 9 في المائة بنحو 2.1 مليون ريال لتصل إلى 27 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة، ما يعادل 67 ألف سهم إلى 445 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 11 في المائة بـ 225 صفقة لتصل إلى 2.2 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة نسيج للتقنية بنحو 5 في المائة ليغلق عند 98 ريالا، يليه جاهز 4 في المائة مغلقا عند 1010 ريالات، وحل ثالثا بنان 3.6 في المائة إلى 54.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة كير بنحو 13 في المائة ليقفل عند 104 ريالات، ثم رؤوم 8.5 في المائة ليغلق عند 134 ريالا، وحل ثالثا سهم تدوير بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 72 ريالا. وكان الأعلى تداولا كير بقيمة أربعة ملايين ريال، ثم أسمنت الرياض بـ 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا مياه الجوف بتداول 2.8 مليون ريال.