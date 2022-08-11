إنتاج النفط الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2020

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.ووفقا لـ "رويترز"، قالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج زاد إلى 12.2 مليون برميل يوميا.ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بلغ 100.4 في المائة، وهو أعلى مستوى مسجل.وأوضحت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين هبط مخزون البنزين.وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت نحو 2.2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس.وانخفض مخزون البنزين نحو 600 ألف برميل في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.4 مليون برميل.