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الطاقة- النفط

12.2 مليون برميل يوميا إنتاج النفط الأمريكي .. أعلى مستوى في عامين

12.2 مليون برميل يوميا إنتاج النفط الأمريكي .. أعلى مستوى في عامين

"الاقتصادية" من الرياض

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020 .
وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج زاد إلى 12.2 مليون برميل يوميا.
ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بلغ 100.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى مسجل.

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