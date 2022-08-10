12.2 مليون برميل يوميا إنتاج النفط الأمريكي .. أعلى مستوى في عامين

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020 .

وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج زاد إلى 12.2 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بلغ 100.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى مسجل.