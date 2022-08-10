يونايتد اير تسدد 10 ملايين دولار من ثمن 100 " تاكسي طائر"

دفعت شركة يونايتد ايرلاينز هولدنجز دفعة أولى قيمتها 10 ملايين دولار من ثمن 100 طائرة صغيرة تعمل بالطاقة الكهربائية اتفقت على شرائها العام الماضي، لتصبح أحدث شركة طيران أمريكية تستثمر فيما يطلق عليه التاكسي الطائر المستقبلي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء ، تم تأكيد الإيداع النقدي السابق للتسليم اليوم الأربعاء في بيان صادر عن شركة أرتشر أفييشن، التي تعمل على تطوير الطائرات الكهربائية ذات الأربعة مقاعد القادرة على الإقلاع والهبوط الرأسي (إيفتول).

واستثمرت يونايتد اير 20 مليون دولار في الشركة الناشئة التي تتخذ من مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرا لها. وقال مايكل ليسكينين، رئيس يونايتد ايرلاينز فينتشرز، في البيان: "يمثل هذا الإعلان مرحلة جديدة مهمة في علاقتنا أرتشر، والتزامنا بتكنولوجيا

إيفتول".

يشار إلى أن الصفقة هي جزء من مساعي يونايتد للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، ما يقلل من تأثير الشركة على تغير المناخ. ويأتي ذلك في أعقاب تحرك الشهر الماضي من شركة أمريكان ايرلاينز جروب المنافسة لتسديد دفعة مقدمة للحصول على طائرات إيفتول تطورها الشركة البريطانية الناشئة فيرتيكال ايروسبيس ليمتد. كما اتفقت شركة ميسا اير جروب، وهي شركة طيران إقليمية تسير رحلات لصالح يونايتد، على شراء ما يصل إلى 100 تاكي جوي من آرتشر.