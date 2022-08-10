تراجعت أرباح شركة هوندا اليابانية في الربع الأول من العام المالي بواقع الثلث رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 6.9% .
وأعلنت هوندا تحقيق أرباح في الربع الأول بقيمة 149.2 مليار ين (1.105 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 32.9% على أساس سنوي. وبلغ العائد على السهم 87.23 ين مقارنة بـ 128.87 ين.
وتراجعت أرباح التشغيل بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتبلغ 222.2 مليار ين.
وارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 6.9% على أساس سنوي، لتسجل 3.83 تريليون ين.
كما ارتفعت مبيعات الدرجات البخارية لهوندا بنسبة 30.5% في الربع الأول إلى 676.0 مليار ين. وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المبيعات في آسيا والتأثيرات الايجابية للعملة.
وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 3.4% لتصل إلى 2.33 تريليون ين.
وتتوقع الشركة أن تصل إيرادات المبيعات للعام المالي 2023 إلى نحو 16.75 تريليون ين، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق ارتفاع بواقع 500 مليار ين.
أرباح "هوندا" تتراجع إلى 1.1 مليار دولار بانخفاض 32.9%
تراجعت أرباح شركة هوندا اليابانية في الربع الأول من العام المالي بواقع الثلث رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 6.9% .
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