أرباح "هوندا" تتراجع إلى 1.1 مليار دولار بانخفاض 32.9%

تراجعت أرباح شركة هوندا اليابانية في الربع الأول من العام المالي بواقع الثلث رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 6.9% .

وأعلنت هوندا تحقيق أرباح في الربع الأول بقيمة 149.2 مليار ين (1.105 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 32.9% على أساس سنوي. وبلغ العائد على السهم 87.23 ين مقارنة بـ 128.87 ين.

وتراجعت أرباح التشغيل بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتبلغ 222.2 مليار ين.

وارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 6.9% على أساس سنوي، لتسجل 3.83 تريليون ين.

كما ارتفعت مبيعات الدرجات البخارية لهوندا بنسبة 30.5% في الربع الأول إلى 676.0 مليار ين. وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المبيعات في آسيا والتأثيرات الايجابية للعملة.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 3.4% لتصل إلى 2.33 تريليون ين.

وتتوقع الشركة أن تصل إيرادات المبيعات للعام المالي 2023 إلى نحو 16.75 تريليون ين، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق ارتفاع بواقع 500 مليار ين.