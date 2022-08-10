أمير القصيم : أتطلع لوجود أكاديمية تمور.. و 62 مليون ريال مبيعات مهرجان بريدة في أسبوع

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم، أهمية تفعيل دور الصناعات التحويلية في قطاع النخيل والتمور، كما وجه بإطلاق مسمى كرنفال التمور ببريدة اعتبارا من العام القادم.

ولفت الانتباه إلى أن مبيعات المهرجان خلال الأسبوع الماضي، بلغت 62 مليون ريال بمشاركة 77 جهة، إضافة لتوفير 4 آلاف فرصة وظيفية وتسويق 3400 طن تمثل مليون عبوة تمر، مبديا اعتزازه بمشاركة المملكة بمنتج التمور في برنامج الغذاء العالمي.

وقال "أتطلع إلى وجود أكاديمية للتمور، كون هذا المنتج الذي لدينا في المنطقة والمملكة عموما يستحق أن يكون هناك أكاديمية، متمنيا أن يكون هناك حضورا أكبر للمؤسسة العامة للتدريب التقني لتعزيز مسارات توطين قطاع النخيل والتمور.

وكشف عن فكرة في إقامة تجمع للزراعة والغذاء العضوي بجمع المتخصصين من المزارعين والجهات الخاصة المهتمة في الزراعة العضوية بمكان واحد لعرض الجهود المبذولة في هذا المجال.