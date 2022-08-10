انتعاش السياحة عالميا .. الحجوزات تقترب من مستويات ما قبل الجائحة

توقعت "توي" الألمانية أكبر مجموعة سفر في العالم، أن تقترب أعداد السائحين هذا الصيف من مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من تزايد عمليات التأخير والإلغاء في الرحلات الجوية.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من هانوفر مقرالها اليوم، أن الحجوزات وصلت لديها إلى 11.5 مليون عميل، أي ما يعادل 90 % من مستوى 2019.

وبعد عامين من الخسارة وإنقاذ الحكومة الألمانية للشركة، قال فريتس يوسين الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، وزباستيان إبل خليفته المعين إنهما يتوقعان ربحا تشغيليا إيجابيا قبل احتساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب للسنة المالية المنتهية في سبتمبر المقبل.

وخلال الربع الثالث المنتهي بنهاية يونيو الماضي، قفزت المبيعات من 650 مليون يورو إلى 4.4 مليار يورو مقارنة بفترة العام السابق التي ضربتها الجائحة.

ومع ذلك، لم يكن هذا كافيا لتحقيق أرباح، حيث اضطرت المجموعة إلى تحمل 75 مليون يورو تكاليف بسبب إلغاء رحلات جوية أو تأخرها، لا سيما في بريطانيا، وأدى ذلك إلى إبقاء الربح التشغيلي المعدل في المنطقة الحمراء عند 27 مليون يورو.

وقبل عام، بلغت الخسائر التشغيلية 670 مليون يورو. وكانت النتيجة النهائية للمساهمين هذه المرة خسارة بـ 357 مليون يورو. وقبل عام كانت الخسارة 935 مليون يورو.