الأسهم الأوروبية تهبط بسبب خسائر شركات التكنولوجيا

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم من الولايات المتحدة، بينما حدت المكاسب التي حققها سهم متاجر أهولد ديلهاز للسوبر ماركت من الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في أول نصف ساعة من التداول.

وفي حال فاق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يوليو التوقعات، فقد يؤدي لإثارة المخاوف في الأسواق التي تتوقع بالفعل أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5 في المائة وفقا لررويترزلتقود التراجعات في وقت تستعد فيه أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر.

ومما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9 في المائة مما جعله يتصدر المؤشر.

وقالت الشركة الهولندية إنها تؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول.كوم التابعة لها لأن ظروف السوق غير مناسبة.