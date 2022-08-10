أكبر بورصة للعملات المشفرة في أمريكا تخسر 1.1 مليار دولار في الربع الثاني

أعلنت شركة كوين بيس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية قدرها 1.1 مليار دولار في الربع الثاني.

ويشكل هذا انخفاضا كبيرا مقارنة بالأرباح البالغة 1.6 مليار دولار التي حققتها منصة التداول قبل عام، ويأتي وسط انخفاض في قيمة العملات الرقمية مثل بيتكوين وإثير.

وقالت كوين بيس في تقريرها الفصلي: "جاء الانكماش الحالي سريعا وعنيفا".

وتكافح كوين بيس حاليا تحت وطأة عمليات خفض قيمة الأصول بشكل كبير للاستثمارات.

وتظهر التقلبات الشديدة أيضا مدى اعتماد نموذج الأعمال على الصعود والهبوط في أسواق العملات المشفرة.

وانخفضت الإيرادات بأكثر من 60% في الربع الأخير من العام على أساس سنوي إلى 808 ملايين دولار.

وبحسب "الألمانية" انخفض سهم كوين بيس بنسبة 5% في التداول بعد ساعات العمل.

